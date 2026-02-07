Ukrainalainen 21-vuotias taitoluistelija Kyrylo Marsak lähti ensimmäisiin olympialaisiinsa Suomesta. Hän on harjoitellut Keski-Suomessa sen jälkeen, kun sota Ukrainassa alkoi.

Ukrainalainen taitoluistelija Kyrylo Marsak tuli Suomeen kesällä 2022, kun Ukrainassa oli sodittu noin viisi kuukautta. Ukrainan taitoluisteluliitto pyysi muita maita apuun luistelijoidensa osalta. Tähän pyyntöön vastasivat taitoluistelija Valtter Virtanen ja hänen valmentaja-vaimonsa Alina Mayer-Virtanen. He kutsuivat Kyrylon harjoittelemaan Laukaaseen Keski-Suomeen.

Kyrylo Marsak harjoittelee Keski-Suomessa neljättä vuotta. Hän on myös aloittanut ammattikorkeakouluopinnot Jyväskylässä.

Marsakin vanhemmat ovat edelleen Ukrainassa: isä rintamalla ja äiti pommi-iskujen varjostamassa Kiovassa. Marsak kertoo isänsä taistelevan Donbassin alueella.

– Lähetämme viestejä joka päivä, ainakin hyvät huomenet ja hyvät yöt. Silloin tiedän, että hän on kunnossa ja hän tietää, että minä olen kunnossa, Marsak kertoi Viiden jälkeen -ohjelmalle.

Marsak on omistanut olympialaisten lyhytnumeronsa isälleen. Olympialaisiin häntä on valmentanut Alina Mayer-Virtanen.

Kyrylo Marsak kertoo saaneensa apua psykoterapiasta vaikeina aikoina. Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta.