Pieniä yrityksiä yritetään auttaa valtion erityisrahoitusyhtiö Finnveran kautta, jotta sekä yritykset että Suomen talous kasvaisivat.

Lainarahaa ei ole kaikille kasvuhaluisille yrityksille viime aikoina herunut, kun pankit katsovat tarkasti, kenelle lainaa voidaan myöntää.

Valtion erityisrahastoyhtiö Finnvera yrittää nyt rientää apuun tarjoamalla alle kymmenen hengen mikroyrityksille lainaa.

– Haluamme, että yrityksillä on mahdollista kasvaa. Se on tärkeätä koko Suomen kannalta. Tämä laina voi olla hyvin merkittävä sen kasvun mahdollistamiseksi. Mikroyritykset työllistävät yhteensä yli 330 000 työntekijää ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on sata miljardia, kertoo Finnveran liiketoimintajohtaja Juha Ketola.

Finnvera tarjoaa enintään 50 000 euron lainaa. Ehtoja ovat muun muassa edellytykset kannattavaan liiketoimintaan sekä se, ettei pankki ole jo lainaa myöntänyt.

Rahoitusta olisi tarvittava yrityksen toimintaa ja kilpailukykyä parantaviin, tavanomaisesta poikkeaviin toimiin. Tällaisia toimia voivat olla esimerkiksi paremmat tilat, henkilöstön palkkaus tai paremman laitteiston hankinta.

Erityisesti pienillä yrityksillä on ollut vaikeuksia saada rahoitusta kasvusuunnitelmilleen.

– Useiden eri tutkimusten ja selvitysten mukaan pienimmällä yrityksillä on kaikesta suurimmat haasteet saada rahoitusta. Jopa puolet pienistä yrityksistä, jotka olisivat tarvinneet rahoitusta, kertovat, etteivät sitä saaneet. Siksi myönnämme suoria lainoja, Finnveran Ketola toteaa.

Taloustilanne näkyy

Pankkien edunvalvoja Finanssiala ry sanoo hyvien kohteiden saavan yhä rahoitusta pankeilta, mutta heikot taloudelliset ajat näkyvät lainapäätöksissä.

– Ilman muuta tämä taloustilanne näkyy siinä, miten pankit luottoja myöntävät. Se näkyy myös yritysten omissa arvioissa siinä, mikä niiden kunto on. Eli jos yritys itse kokee, että sen kunto ei ole kovin hyvä niin luonnollisesti se näkyy myös siinä, miten pankki arvioi sen luottokelpoisuutta, toteaa Finanssiala ry:n pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

– Pankit myöntävät kyllä koko ajan luottoja myös pk-yrityksille. Meillä ei ole hakemusten hylkäämisistä numerotietoa. Yritys voi kokea hylkäykseksi myös sen, että yritys katsoo itse, että pankin vaatimat tiedot ovat liian raskaita ja yritys päättää olla viemättä hakemusta loppuun saakka, Mattila lisää.

Finnveran mikroyritys-lainan hakuaika helmikuusta heinäkuun loppuun saakka. Laina-aika on enintään viisi vuotta.