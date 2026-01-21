Kodinkoneiden korjaamisessa on alkamassa uusi aikakausi. Uudet pelisäännöt velvoittavat valmistajia ja maahantuojia tekemään korjaamisesta kuluttajalle edullisempaa ja helpompaa.

Moni kuluttaja kokee esimerkiksi hajonneen pesukoneen korjauksen niin hankalaksi, että on helpompaa ostaa kokonaan uusi kone. Tällaiselle toiminnalle halutaan nyt stoppi.

Kyse on heinäkuussa voimaan astuvasta uudesta EU:n korjauttamisdirektiivistä, jolla halutaan vähentää sähkölaitteiden hävittämisestä aiheutuvaa jätteen määrää.

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoellin mukaan laitteen valmistajalle tulee uuden direktiivin myötä lisää vastuuta.

– Jos kuluttaja haluaa korjata pesukoneen, joka on mennyt rikki, niin hän voi jatkossa suoraan olla yhteydessä laitteen valmistajaan. Laitteen valmistajalla on velvollisuus huolehtia, että laite on ylipäätään mahdollista korjata ja katsoa, että laite tulee korjatuksi, Beurling-Pomoell toteaa Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Varaosat "kohtuuhinnalla"

Varaosia on oltava kuluttajille saatavilla jatkossa kohtuuhinnalla. Lainsäädäntö ei ole määrittänyt, mitä kohtuuhinta käytännössä tarkoittaa.

Beurling-Pomoell arvelee hinnan määrittyvän todennäköisesti sillä, että yksittäinen kuluttaja ei koe saaneensa palvelua kohtuuhinnalla ja vie sitten asian eteenpäin kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Uudistus koskee alkuvaiheessa kodinkoneita ja tietokoneita. Listaa tullaan Beurling-Pomoellin mukaan laajentamaan.

Mitä uudistus kaiken kaikkiaan tarkoittaa kuluttajalle – katso koko Juha Beurling-Pomoellin haastattelu MTV Katsomosta.