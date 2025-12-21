Jääkaappi on hyvä tyhjentää säännöllisesti ja pestä huolellisesti kaksi kertaa vuodessa. Eräs monilta unohtunut yksityiskohta saattaa aiheuttaa hyvinkin pahoja hajuja.

Martat muistuttavat, että jääkaapin sisältö olisi hyvä käydä läpi viikottain, mutta ainakin nyt ennen jouluruokaostoksia jääkaappi kannattaa tyhjentää huonoksi menneistä tuotteista ja samalla pestä puhtaaksi.

Tarkista samalla myös monelta usein huomaamatta jäänyt yksityiskohta omassa jääkaapissa. Se voi likaisena aiheuttaa pahaa hajua, tuhlata sähköä ja tukkeutuessaan aiheuttaa jopa vesivahingon.

Osittainen lähde: Martat