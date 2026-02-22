Oletko muistanut sulattaa pakastimesi? Asiantuntija kertoo, miksi ja miten se kannattaa tehdä.

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n kehityspäällikkö Marita af Klercker antoi Huomenta Suomessa vinkkinsä pakastimen sulatukseen.

"Kuluttaa valtavasti sähköä"

Pakastimen sulatus on tärkeä keittiötoimenpide, joka tulisi muistaa suorittaa säännöllisesti.

– Se kannattaa tehdä sen takia, että jos on kauheasti jäätä kertynyt pakastimeen, niin silloin se kuluttaa valtavasti sähköä, af Klercker muistutti.

Hänen mukaansa pakastimesta tulee äkkiä myös epähygieninen, jos se on liian jäinen. Jäätä kertyy helposti erityisesti arkkupakastimiin.

– Ja silloinhan se kuluttaa sähköä, koska on kova työ kylmentää sitä sisustaa.

Pakastimen jatkuva avaaminen voi lyhentää ruokien säilyvyyttä

Pakastinta kannattaisi asiantuntijan mukaan käyttää ylipäätään niin, että on koko ajan perillä sen sisällöstä ja käyttää tuotteita säännöllisesti sieltä pois. Ruoat eivät säily ikuisesti pakastimessakaan.

– Rasvainen kala ja liha kolmisen kuukautta, vähärasvainen riista vuoden verran. Marjatkin voi olla vuoden verran.

Moni ei tule ajatelleeksi, että myös pakastimen jatkuva avaaminen voi vaikuttaa tuotteiden säilyvyyteen. Jos tuotteet ehtivät välillä hieman sulaa ja sitten taas jäätyvät, lyhenee myös säilyvyysaika.

Miten pakastin sitten sulatetaan oikein, ja miten pakastin kannattaisi järjestellä? Katso videolta asiantuntijan vinkit.