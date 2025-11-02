Suomalaiset ovat tehokkaita pyykinpesijöitä, mutta parantamisen varaakin olisi.

Pyykinpesussa voi säästää sähköä, mutta samanaikaisesti huomioida tekstiilin ja vaatteen kestävyyden. Kaikki alkaa pestävien vaatteiden lajittelulla.

– Kun tekstiilit lajitellaan oikein, niin silloin vältytään vahingoilta. Ei synny värjäymiä, vaate ei kutistu tai huovu. Silloin saadaan mahdollisimman pitkä käyttöikä sille tekstiilille, kertoo Marttaliiton johtava asiantuntija Niina Silander Huomenta Suomessa.

Pyykki lajitellaan aina värin ja pesulämpötilan mukaan. Valkoiset, tummat ja kirjopyykki tulee lajitella aina omiin pesuihinsa.

– Valkopyykin pesuaine pitää valkoisen kirkkaana. Se saattaa haalistaa valkaisevien ainesosien takia kirjopyykkiä, Silander muistuttaa.

Tahrojen käsittely

Käytössä vaatteisiin voi tulla erilaisia tahroja. Esimerkiksi rasvatahra on hyvin yleinen, mutta kinkkinen tahra.

– Tahrat kannattaa aina käsitellä ennen pesua ja mahdollisimman nopeasti, SIlander kertoo.

Hän suosittelee esimerkiksi aurinkorasvan jättämän tahran tai öljytahran käsittelyyn ruokasoodasta ja tiskiaineesta sekoitettua tahnaa. Tahnan voi antaa vaikuttaa reilun vartin verran ennen pesua.

Pesetkö vaatteesi oikein? Tätä pyykinpesumerkkinnät oikeasti tarkoittavat. Juttu jatkuu videon alla.

1:40 Vaatteen pesua ja kuivausta kuvaavien symbolien tarkoitus on kertoa, miten vaate voidaan pestä ja kuivata.

Pyykinpesun sukupolvierot

Suomalaiset ovat tehokkaita pyykinpesijöitä, mutta parantamisen varaakin olisi. Electroluxin tuotekouluttaja Johan Liljeström tietää suomalaisten perisynnin pyykinpesussa.

– Pyykätään hirveän pitkissä ohjelmissa, korkeissa lämpötiloissa ja käytetään liian paljon pesuainetta, hän listaa.

Lyhyempiä pesuohjelmia ei kannta karttaa. Kun pyykki tulee nopeammin puhtaaksi, on se hyväksi luonnolle ja omalle lompakolle.

Liljeström kertoo, että nuoremmat sukupolvet valitsevat herkemmin matalan pesulämpötilan pyykinpesussa. Nuoret uskovat matalien pesulämpötilojen säästävän luontoa, kun taas vanhemmat sukupolvet pesevät matalassa lämpötilassa lähinnä sähkönsäästön kannalta.

Näin säästät sähköä pyykinpesussa

20 astetta matalammassa lämpötilassa peseminen säästää sähköä ja luontoa.

– Jos pompataan 60 asteesta 40 asteeseen, niin sähköä säästetään 20–30 prosenttia, Liljeström kertoo.

40 asteesta 30 asteeseen säästö on 15 prosenttia.

– Ne ovat ihan merkittäviä säästöjä, Liljeström summaa.

Millä muilla tavoin sähköä voi säästää pyykinpesussa? Entä kuinka paljon pesuainetta kuuluu käyttää? Katso kaikki asiantuntijoiden vinkit tehokkaaseen pyykinpesuun yllä olevalta videolta.