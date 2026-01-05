Kovat pakkaset tarjoavat tilaisuuden pakastimen sulatukselle.

Milloin viimeksi olet sulattanut pakastimesi? Kun ulkona pauhaa pakkanen, on hyvä hetki tarkistaa oman pakastimen huurretilanne ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin.

Miksi pakastin pitää sulattaa?

Moni ei ole tullut ajatelleeksi, että pakastimen sulatus voi säästää selvää rahaa.

Pakastimeen kertyy ajan saatossa huurretta ja jäätä. Jos huurrekerrokset pääsevät muodostumaan liian paksuiksi, vaikuttaa se monella tavalla pakastimen toimintaan: sähkönkulutus voi lisääntyä ja laitteen käyttöikä pienentyä.

Pakastimen sulattaminen saattaa siis pienentää sähkölaskua.

Milloin pakastin pitää sulattaa?

Marttojen mukaan pakastin kaipaa sulattamista, kun sisäpinnat ovat kauttaaltaan huurrekerroksen peittämiä.

Sulatuksen yhteydessä saat myös kätevästi tehtyä inventaarion pakastimen sisällöstä. Varsinkin isoihin arkkupakastimiin voi unohtua herkästi kaikenlaista syötävää.

Kannattaakin harkita tuotteiden listaamista: kun kirjaat ylös sisällön ja niiden pakastuspäivät, pysyt helpommin kärryillä siitä, mitä pakastimessasi on.

Pakastimen sulatus: Helpot ohjeet

Jos sinulla on piha tai parveke, paras ajankohta pakastimen sulattamiselle on ehdottomasti pakkassää. Pakkasella pakastimesta otettuja ruokia voi nimittäin säilyttää ulkona sulatuksen ajan.

Sulata pakastin näillä Marttojen ohjeilla:

Laita pakastin pakastuskytkennälle hyvissä ajoin ennen sulattamista. Näin pakasteet ovat kylmempiä ja kestävät sulatusvaiheen paremmin. Kytke pakastimesta virta pois. Nosta korit pakastimesta tai lado pakasteet esimerkiksi sanomalehdillä vuorattuihin pahvilaatikoihin tai kylmälaukkuihin. Peitä korit huovilla tai sanomalehdillä. Talvella voit viedä pakasteet ulos. Tee tyhjennyksen aikana inventaario pakastetuista tuotteista ja lajittele ne omiksi ryhmikseen. Jätä pakastimen ovi tai kansi auki. Jään sulamista voi nopeuttaa laittamalla lämminvesiastian pakastimeen tai keräämällä jäälevyt pois ennen sulamista. Varo ettet riko seiniä tai jäähdytysputkia. Pakastimen pohjalle sulanut vesi ohjautuu pohjassa mahdollisesti olevan aukon tai pohjatason etureunassa olevan kourun kautta pakastimen ulkopuolelle laitettuun astiaan. Muussa tapauksessa vesi kerätään laitteen pohjasta kauhoen tai pyyhkeisiin imeyttämällä. Pyyhi pakastin sisältä astianpesuaineveteen kostutetulla siivousliinalla. Pese irto-osat. Pyyhi myös ulkopuoli ja imuroi pakastimen takaosa. Anna pakastimen kuivua ja tuulettua. Kytke pakastin pakastuskytkennälle. Laita pakasteet takaisin pakastimeen. Pakastimen säätö palautetaan säilytyskytkennälle, kun pakastimen sisälämpötila on -18 astetta.

5:22 Miten sähkökatkot vaikuttavat ruoan säilyvyyteen jääkaapissa ja pakastimessa? Keskustelemassa Marttaliiton kotitalousneuvoja Niina Silander.