Kuluttajavirastolta sapiskaa käytettyjen autojen myyjille – näin alan isot yritykset puolustautuvat

Kuluttaja-asiamiehen aloittama selvitys koskee käytettyjen auton kahta suurinta myyjää. Yritykset puolustavat toimintaansa, mutta pitävät asian selvittämistä hyvänä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on reagoinut käytettyjen autojen kaupassa havaittuihin epäkohtiin Suomessa. Virasto tiedotti maanantaina, että lukuisat kuluttajien yhteydenotot osoittavat, että käytettyjä autoja myydään puutteellisin ja jopa virheellisin tiedoin.

KKV:n mukaan sen kuluttajaneuvonnassa juuri ajoneuvoihin liittyvät ongelmat ovat selkeästi yleisin yhteydenoton syy.

Näiden yhteydenottojen osuus on kasvanut lähes kolmannekseen kaikista yhteydenotoista. Ajoneuvoihin liittyviä tapauksia käsitellään vuosittain yli 10 000 ja lähes kaksi kolmesta koskee käytettyjen autojen kauppaa.

Yleinen valituksen aihe on se, ettei ostajalle ole kerrottu auton mahdollista vioista riittävästi.

– Aika selkeästi vaikuttaa siltä, että myyjäliikkeet eivät tarkista autoja riittävän hyvin. Tämä aiheuttaa sen, että myyjät eivät tiedä mitä he ovat myymässä.

– Tästä aiheutuu sitten paljon ongelmia sen kaupan jälkeen, sanoo kuluttaja-asiamies Kirsti Väänänen.

Selvityspyyntö alan kahdelle suurelle

Kuluttaja-asiamies kertoo selvittävänsä erityisesti alan kahden suurimman toimijan eli Kamuxin ja Sakan toimintaa. Selvityspyynnössään kuluttaja-asiamies haluaa autokauppojen kertovan tarkemmin muun muassa siitä, mitä ostajille kerrotaan käytettyjen autojen kunnosta.

Lisäksi yritysten halutaan kertovan verkossa tapahtuvien autokauppojen peruutusehdoista sekä lisäturvapalvelujen myynnistä.

Maksullisella lisäturvalla tarkoitetaan palvelua, joka kattaa auton korjauskustannuksia enemmän kuin myyjän lakisääteinen vastuu edellyttäisi.

Kuluttaja-asiamiestä kiinnostaa, miten yhtiöiden joskus aggressiivisestikin myymä lisäturva eroaa myyjän lakisääteisestä virhevastuusta.

Kamux ja Saka on nostettu tikunnokkaan, koska niihin liittyen on tullut määrällisesti eniten yhteydenottoja kuluttajilta.

Toki muillakin alan toimijoilla todetaan olevan ongelmallisia toimintatapoja.

"Verrattain vähän tapauksia"

Kamux Suomi Oy:n toimitusjohtaja Joni Tuominen pitää ymmärrettävänä, että kiinnostus kohdistuu juuri alan kahteen suurimpaan yritykseen.

Hän pitää hyvänä asian selvittämistä, mutta toteaa samalla, että yhtiön omat prosessit ovat kunnossa niin autojen kunnon, peruutusehtojen kuin lisäturvankin suhteen.

– Toki meidän volyymeihin nähden poikkeuksia mahtuu aina joukkoon, ja ne ovat aina ikäviä mutta samalla hyvin luonnollisia ja ymmärrettäviä. Kamux myi Suomessa viime vuonna 50 015 autoa. Niistä kuluttajariitalautakuntaan päätyi 128 autoa eli 0,26 prosenttia. Eli verrattain vähän tapauksia, hän sanoo.

Tuominen ei usko, että alan käytännöissä olisi laajemmin jotakin pielessä. Lisääntyneet yhteydenotot kuluttajaviranomaiselle voivat hänen mukaansa johtua osittain sähköautojen yleistymisestä.

– Automarkkinan sähköistyminen Suomessa on tuonut autoihin myös lisää kuluja, tekniikkaa ja ominaisuuksia, joista kuluttajat eivät ehkä ole tietoisia. Kuluttajien tietämys tekniikasta on vähäisempää eivätkä he välttämättä perehdy nykyautojen ominaisuuksiin.

Saka Finlandin toimitusjohtaja Petri Poukkula kommentoi aihetta MTV Uutisille sähköpostitse. Myös hän pitää luonnollisena, että suurena toimijana heihin kohdistuu asiassa suuri mielenkiinto.

– Meidän tavoitteemme on, että autokauppa on aina läpinäkyvää ja luotettavaa. Se mikä kuuluu vastuullemme, se pidetään, hän toteaa.

Poukkulan mukaan Sakalla tuontiautot ovat kolmannen osapuolen kuntotarkastamia. Muut autot yritys tarkastaa oman henkilökunnan voimin vakiintuneen prosessin mukaisesti.

Lue myös: