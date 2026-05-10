Toyotan suomalaiskuljettajan Sami Pajarin ja Sebastien Ogierin kilpailut menivät pilalle 22. erikoiskokeella sattuneiden rengasrikkojen takia.
Pajari koki rengasrikon jo yli 20 kilometriä pitkän pätkän alkupuolella. Renkaanvaihto vei suomalaiselta rutkasti aikaa.
Pajari jäi Adrien Fourmaux'n pohjista lopulta kaksi minuuttia ja 49,9 sekuntia. Hän valahti kokonaistilanteessa kolmossijalta seitsemänneksi.
– Ajolinjalla oli jättimäinen irtokivi. Ajoin siihen ja saman tien rengas rikki. Mielestäni en olisi voinut tehdä mitään toisin, Pajari harmitteli.
Myös kisaa johtanut Ogier koki rengasrikon liki samassa paikassa, joten hänenkin voittohaaveet valuivat viemäristä alas. Ogier jäi pohjista noin kaksi minuuttia ja putosi kisassa kuudenneksi.
Ennen kilpailun viimeistä erikoiskoetta rallia johtaa nyt Thierry Neuville 14,8 sekunnin erolla Oliver Solbergiin.
EK22 Vieira do Minho 2 (21,6 km)
