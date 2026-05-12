Tapparan onneton ylivoima on antanut KooKoolle tilaisuuden ratkoa SM-finaalit, mutta tärkeän palasen puuttuminen näkyi kuudennessa loppuottelussa.
Tappara haki maanantaina 2–1-vierasvoiton Kouvolasta ja tasoitti loppuottelusarjan voitot 3–3:een. Ratkaiseva seitsemäs finaali pelataan keskiviikkona Tampereella.
Tällä kertaa KooKoolle tarjottiin ratkaisun avaimia, kun se pääsi kolmesti kokeilemaan ylivoimamaalin tekoa. Kouvolalaiset olivat kuitenkin menettäneet syömähampaansa.
– Nyt olisi Ville Meskasta tarvittu, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi huomauttaa jo toisen finaalinsa peräkkäin sivussa olleesta maalitykistä.
– Se on hänen bravuurinsa, ja nyt heidän ylivoimansa hajosi kokonaan. KooKoolla olisi ollut mahdollisuus ratkaista sillä.
Molemmat joukkueet ovat tehneet kuudessa finaaliottelussa vain yhden ylivoimamaalin. Runkosarjassa Tappara mätti liki yhden ylivoimamaalin ottelua kohti, mutta nyt vastustaja on päässyt hämmentävän helpolla.
KooKoo on pelannut sarjassa yli 31 minuuttia vajaalukuisena. Tapparan 16 ylivoimasta tuloksena on vain viidennessä ottelussa syntynyt osuma.