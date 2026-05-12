Humalaisten kaverusten typerä päähänpisto kerrostalon parvekkeella johti ammuskeluun päiväkodin pihaa kohti. Päiväkodin työntekijät ja lapset pelastautuivat sisätiloihin.
Tapahtumat ajoittuvat maaliskuulle 2025 Jämsässä.
Kaksi miestä juopotteli toisen miehen kotona, joka sijaitsi kerrostalon alimmassa kerroksessa. Tupakalle mennessään he saivat päähänsä kokeilla asunnossa asuvan 48-vuotiaan miehen ilmakivääriä.
Samaan aikaan noin 50 metrin päässä päiväkodin pihalla hoitaja valvoi 5–6 lapsen ulkoilua, kun kuuli äkisti pauketta. Hän kuvitteli ensin, että joku lapsista hakkasi leikkilapiolla seinää.
Sitten hoitaja huomasi järkytyksekseen, että viereisen kerrostalon alimmalla parvekkeella kaksi miestä ampui vuorotellen pitkäpiippuisella aseella päiväkotia kohti.
Ampuminen pelästytti lapset ja aikuiset
Päiväkodin pihalla oli muitakin lapsia ja hoitajia. Henkilökunta pelasti lapset välittömästi sisätiloihin turvaan ja soitti hätäkeskukseen.
Tapahtuma pelotti kaikkia paikalla olleita ja myös lapsia myöhemmin kotiin hakeneita vanhempia.
Oikeudessa myöhemmin todistajana kuultu hoitaja kertoi nähneensä ikkunasta, miten mieskaksikko jatkoi ampumista noin kymmenen minuutin ajan.
Kaksikko kiisti
Kun poliisi saapui paikalle, 48- ja 38-vuotiaat miehet kiistivät ammuskelleensa ketään päin. Ase osoittautui tehokkaaksi ilmakivääriksi.
Ilmakiväärin omistaja väitti laukaisseensa vain yhden "tyhjän laukauksen" parvekkeen edustalla kasvavan puun juuressa olevaan lumikinokseen. 38-vuotias mies väitti ampuneensa 2–3 kertaa samaan kohtaan.