Hyundain Thierry Neuville ajoi Portugalin MM-rallin voittoon. Toyotan suomalaiskuljettaja Sami Pajari kärsi sunnuntaina rengasrikon ja valahti lopputuloksissa vasta seitsemänneksi.
Sunnuntain kilpailupäivään lähdettiiin konkarikuljettaja Sebastien Ogierin komennossa, mutta myös hänen kisansa vesittyi rengasrikkoon. Ogier ja ja Pajari kokivat vastoinkäymisensä viimeistä edellisellä erikoiskokeella.
Neuville hyötyi kilpailijoidensa epäonnesta ja nappasi voiton. Toiseksi ylsi Toyotan Oliver Solberg, joka jäi belgialaisesta 16,3 sekuntia. Toyotan Elfyn Evans oli kolmas.
Kisan päättäneellä Power Stagella nopein oli Adrien Fourmaux.
Pajarin ero kärkeen venyi lähes kolmeen minuuttiin. Hän oli siis seitsemäs. Neljän palkintosijan putki meni nyt poikki.
Portugalin MM-rallin lopputulokset:
