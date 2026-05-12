Lohjalla tapahtui yöllä liikenneonnettomuus.
Tiililastissa ollut yhdistelmäajoneuvo ajautui ulos tieltä ja kaatui kyljelleen Turunväylällä Lohjan kohdalla maanantain ja tiistain välisenä yönä.
Syynä oli kuljettajan sairauskohtaus.
Onnettomuuspaikka on Lohjalla Helsingin suuntaan mennessä, juuri ennen Sammatin liittymää.
Ensihoito toimitti kuljettajan jatkohoitoon.
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta kerrottiin MTV Uutisille aamuseitsemältä, että onnettomuudesta aiheutuu yhä liikennehaittaa.
Kaatunut yhdistelmäajoneuvo on osittain oikeanpuoleisen kaistan päällä. Sen nostotyö on pelastuslaitoksen mukaan käynnistymässä tai käynnistynyt aamun tunteina.