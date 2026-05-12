Colorado Avalanche haki 5–2-vierasvoiton Minnesota Wildista joukkueiden välisen pudotuspelisarjan neljännessä ottelussa.
Minnesota aloitti ottelun vahvasti ja johti avauserän jälkeen 1–0 Danila Jurovin osumalla.
Toisessa erässä Nazem Kadri toi vierailijat tasoihin.
Erän aikana nähtiin myös yksi ikävämpi tilanne, kun Coloradon supertähti Nathan MacKinnon sai kiekon kasvoihinsa. Osuma sai MacKinnonin nenän vuotamaan valtoimenaan verta jäälle.
Hän pystyi kuitenkin jatkamaan ottelua.
Päätöserässä Colorado käänsi ottelun itselleen. Parker Kelly vei Coloradon 3–2-johtoon erän puolivälissä. MacKinnon ja Brock Nelson naulasivat vielä tyhjiin, joten Colorado voitti ottelun 5–2.
Colorado johtaa ottelusarjaa nyt voitoin 3–1. Sarja on ensimmäisen kerran katkolla torstain vastaisena yönä Suomen aikaa Denverissä.