Saksalaiset ovat tyytymättömiä bensa-alennuksen vaikutukseen. Maan talousennuste on vaimea Persianlahden konfliktin jatkuessa.
Iranissa käynnissä oleva konflikti painaa Saksan talousnäkymiä jälleen alaspäin. Useat tutkimuslaitokset arvioivat, että Saksan bruttokansantuote kasvaa kuluvana vuonna enää noin 0,4 prosenttia, mikä on selvä heikennys vielä talven ennusteisiin verrattuna.
Samalla inflaatio pysyttelee korkeana, ja huhtikuun lopussa hintojen nousu oli 2,9 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.
Hallitus vastasi bensa-alella
Saksan liittovaltion hallitus pyrkii lievittämään kuluttajien kustannuspaineita toukokuun alussa voimaan astuneella kaksikuukautisella bensa-alennuksella, joka perustuu energiaveron väliaikaiseen kevennykseen.
Energiaveroa alennettiin 14,04 senttiä litralta, ja kun myös arvonlisävero poistuu tämän osan päältä, kuluttajalle koituva teoreettinen alennus on enintään noin 16,7–17 senttiä litraa kohden. Alennus on voimassa 1.5.–30.6., ja se maksaa valtiolle arviolta 1,6 miljardia euroa.
Käytännössä alennus ei kuitenkaan ole näkynyt täysimääräisesti pumpuilla. Esimerkiksi Bayerischer Rundfunkin ja autoliitto ADACin seurannan mukaan ensimmäisinä päivinä bensan hinnasta siirtyi kuluttajille keskimäärin vain noin 10–12 senttiä, ja dieselissä tätäkin vähemmän.
Syynä ovat polttoaineen verotuskäytännöt ja maailmanmarkkinahintojen nousu.
Tankkaaminen yhä kallista
Berliiniläisten autoilijoiden mukaan hintamuutos on jäänyt vähäiseksi.
Sateisena toukokuisena päivänä liikenne käy vilkkaana huoltoasemalla, mutta tunnelma on pettynyt.