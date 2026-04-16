Kartanlukija Marko Salminen pääsi juhlimaan viime viikonloppuna Sami Pajarin kanssa uransa toistaiseksi parasta tulosta rallin MM-sarjassa.

Toyotan WRC-tiimissä toista vuottaan ajavat Pajari ja Salminen kuittasivat Kroatian asvalttikisasta komean kakkossijan.

Suomalaiskaksikolle oli jopa voitto tarjolla, mutta rengasrikko pudotti heidät kärkipaikalta kolmossijalle kisan puolivälin jälkeen. Pajarin ja Salmisen sijoitus parani yhdellä pykälällä rallin päättäneellä Power Stagella, jolla kisaa johtanut Thierry Neuville sortui virheeseen ja joutui keskeyttämään.

– Saimme ensimmäistä kertaa toisen sijan, niin eihän sitä voi valittaa – vaikka se tuli nyt tällä tavalla. Mutta toki kaikilla muilla oli ollut epäonnea aiemmin, ja Thierrylle se tuli viimeisellä pätkällä, Salminen huomautti.

– Siitä tuli dramaattisin seuraus hänelle, ja me taas hyödyimme siitä.

Sekä Salmisesta että Pajarista paistoi läpi ristiriitaiset tuntemukset kisan päätteeksi. Toisaalta taskussa oli uran paras sijoitus rallin MM-sarjan pääluokassa, mutta jossiteltavaakin jäi.

– Jos joku olisi sanonut ennen kisaa, että lauantai-iltana olemme kolmannella sijalla, niin sitä olisi varmaan ajatellut, että ”vau, onpa hienoa”. Mutta kun miettii, mitä meillä oli kädessä ennen sitä, niin sillä hetkellä se tuntui aika isolta pettymykseltä. Mutta kyllä tämä nyt mieltä piristää, Salminen kuvaili.

Pajari suoritti vahvasti läpi viikonlopun. Lauantai-iltapäivän rengasrikolle hän ei voinut mitään, sillä kyseisellä erikoiskokeella olosuhteet muistuttivat lottoa. Esimerkiksi pääluokan kuskeista yli puolet kärsi rengasrikon samalla pätkällä.

Salminen ei voinut kuin kehua nuoren suomalaiskuljettajan suoritusta. Hän teki viikonlopun aikana myös merkittävän havainnon Pajarista.

– Sami oli todella rento koko kisan ja myös pätkillä. Eikä meillä ollut kisassa oikein mitään tilanteitakaan. Vain normaaleja pieniä juttuja, mutta ei mitään sellaista, että ”oho, oho”.

Pajari ja Salminen ovat saavuttaneet nyt palkintosijan kolmessa perättäisessä MM-rallissa. Kroatian kakkossijan lisäksi he nappasivat kolmostilat Ruotsista ja Keniasta.