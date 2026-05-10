Teemu Suninen ja Janni Hussi ottivat ensimmäisen yhteisen MM-osakilpailuvoiton Portugalin MM-rallissa WRC2-luokassa.

Osakilpailuvoitto on Suniselle uran kahdeksas WRC2-luokassa, mutta siis ensimmäinen kartanlukijana toimivan Hussin kanssa. Hussille voitto on ensimmäinen MM-rallissa.

Hieno suomalaissuoritus täydentyi Roope Korhosen kakkossijalla, eli tuhansien järvien maahan irtosi siis kaksoisvoitto.

Sunisen ja Hussin voittoaika oli 4.04.15,5. Korhonen ja kartturi Anssi Viinikka jäivät heistä 45,6 sekuntia. Kolmanneksi ajoivat norjalainen Andreas Mikkelsen ja kartanlukija Jörn Listerud.