Puheenjohtaja Petteri Orpon linjapuhe kuullaan iltapäivällä puoluekokouksessa Jyväskylässä.
Orpo valittiin jatkokaudelle ilman vastaehdokkaita.
Petteri Orpo on johtanut kokoomusta kymmenen vuotta.
– Minulla on motivaatio tapissa ja kaasu pohjassa, sanoi Orpo esittelypuheessaan.
Orpo viitannee puoluekokouksen ralliteemaan. Videoilla Orpo näyttää ajavan puoluekokouspaikalle ralliautolla, joka on myös esillä kokouspaikan edessä.
Valinnan jälkeen puoluekokouksessa kuultiin Imagine Dragons -yhtyeen kappale Whatever it takes, eli suomennettuna "mitä tahansa se vaatii".
Orpon varsinainen linjapuhe kuullaan vasta iltapäivällä noin kello 14. Linjapuheen jälkeen Petteri Orpolla on lyhyt mediatilaisuus noin kello 14.30.
Ennakkoon eniten mielenkiintoa on herättänyt varapuheenjohtajakisa, joka käydään ylihuomenna sunnuntaina.
Kolmea varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelevat ennakkosuosikkeina Heikki Autto, Antti Häkkänen, Sari Multala ja Karoliina Partanen. Heidän lisäkseen ehdolla ovat Janne Jukkola ja Sari Rautio.