Pääministeri Petteri Orpo vastaa tänään Garden Helsingin ympärillä oleviin kysymyksiin.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vastaa Garden Helsinki -hankkeesta nousseisiin kysymyksiin MTV Uutisten haastattelussa.

Haastattelu nähdään Kymmenen uutisten aikaistetussa lähetyksessä noin kello 21.30. Voit katsoa lähetystä yllä olevasta videosta.

Orpo piti aiheesta mediatilaisuuden 30. kesäkuuta Sittemmin hän on kommentoinut aihetta kirjallisella tiedotteella.

MTV Uutiset ja muut mediat ovat yrittäneet saada pääministeri Petteri Orpolta (kok.) haastattelua koko heinäkuun alun.

Hallitus päätti kevään 2025 kehysriihessä Garden Helsingin hankeyhtiölle myönnettävästä 35 miljoonan euron ehdollisesta investointituesta.

Orpolta on haluttu kysyä muun muassa sitä, miten päätös on syntynyt ja mikä on ollut pääministerin oma rooli asiassa.

Orpoa on syytetty muun muassa siitä, että hän on antanut väärää tietoa medialle ja eduskunnalle.

Orpo kiisti eilen STT:lle, että olisi valehdellut areenahankkeen työllisyysvaikutuksista.

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