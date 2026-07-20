Pääministeri Petteri Orpo ymmärtää, miksi Garden Helsinki -hankkeesta syntyi kohu ja on siitä äärettömän pahoillaan.

Pääministeri Petteri Orpo piti iltapäivällä tiedotustilaisuuden medialle Garden Helsinki -hankkeesta.

Ennen tilaisuutta valtioneuvosto kokoontui ylimääräiseen yleisistuntoon hankkeen aiheuttaman kohun vuoksi.

Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa ymmärtävänsä, miksi hankkeesta on syntynyt tällainen kohu.

– Ja olen äärettömän pahoillani, että se on syntynyt. Haluan vakuuttaa, että itselläni tai hallituksella ei keväällä 2025 päätöstä tehdessä ollut mitään muuta tavoitetta kuin löytää sellaisia ratkaisuja, joilla Suomeen saadaan kasvua ja työllisyyttä, Orpo painotti.

– Tilanne oli talouden osalta silloin todella epätoivoinen. Ja tällä ehdollisella tuella katsottiin, lähteekö tämä liikkeelle, hän jatkoi.

Orpo sanoi, että kehysriihipäätökseen olisi pitänyt avata pidemmin hankkeen perusteita.

– Sillä olisi voitu välttää monta turhaa tai ehkä sitten tärkeäksi osoittautunutta kysymystä, Orpo totesi.

Orpolta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, onko hän huolissaan omasta asemastaan. Orpo vastasi kysymykseen kieltävästi.

– Mutta en myöskään halua antaa viestiä, ettenkö ottaisi tätä vakavasti. Mutta huolissani en ole, koska koen, ettei tässä ole tehty mitään väärää, Orpo totesi.