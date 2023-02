Perttu Hyvärinen järjesti kohun MM-hiihdoissa, sopimusrikkomukselle saatiin sinetti – "Lähestyi myös itse joukkuetta"

Tämäntyylisen rikkomuksen kohdalla urheilijasopimuksessa on mainittu 3 000 euron sakko. Hiihtoliitto ei voi paljastaa juridisten syiden takia lopullisen sanktion suuruutta.

– Asia on käyty läpi urheilijan kanssa, ja joukkueelle on tiedotettu asiasta, kuten meidän säännöissämme lukee. Asia on loppuunkäsitelty, Hiihtoliiton kaupallinen johtaja Jari-Pekka Jouppi kommentoi MTV Urheilulle lauantaiaamuna.