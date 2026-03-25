Perinteisen ydinvoimalan rakentaminen ei olisi Suomessa kannattavaa ilman miljardiluokan tukia, kertoo tuore selvitys.

Tänään esitelty työ- ja elinkeinoministeriön teettämä selvitys ei povaa Suomeen uutta, perinteistä ydinvoimalaa, vaikka nykyinen hallitus sellaisen maahan haluaisi.

Perinteinen ydinvoima tarvitsisi jopa 2-12 miljardin euron tuet nykyisillä sähkön hintaennusteilla ja ydinvoiman rakentamiskustannuksilla. Sähkön hinnan ennustetaan pysyvän Suomessa edullisena verrattuna moniin muihin maihin.

Sen sijaan vielä kehitysvaiheessa olevien modulaaristen pienydinreaktoreiden näkymät ovat parempia. Niiden tukitarpeet liikkuvat selvityksen mukaan nollan ja 1,5 miljardin euron välillä.

– Näiden pienten modulaaristen ydinreaktoreiden todennäköisyys pärjätä markkinaehtoisesti on parempi. Kun puhutaan lämmön tuotannosta tai yhdistetystä lämmön ja sähkön tuotannosta. Se on erittäin tervetullut asia, koska tulevaisuudessa meillä on vähemmän nykyistä polttoon perustuvaa lämmön ja sähkön yhteistuotantoa, kertoo ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multala (kok.).

Työ- ja elinkeinoministeriö tilasi ydinvoimaselvityksen AFRY Management Consulting Oy:ltä. Selvityksessä korostetaan, että tuen tarpeen määrittelyyn liittyy epävarmuuksia muun muassa sähkön hintakehityksen, sähkön kulutuksen ja ydinvoiman rakentamiskustannuksiin liittyvien muutosten takia.

Pienydinvoimalat jo tarkastelussa

Helsingin Energia eli Helen sekä Kuopion Energia tutkivat parhaillaan pienydinvoiman mahdollisuuksia.