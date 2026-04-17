Suomessa uusi energiaennätys

10:35 Kuinka pitkälle uusiutuva energia riittää Suomessa?

Asiantuntijat arvioivat, saadaanko tuulivoimasta energiat datakeskuksille. Suomessa on ylitetty uusi virstanpylväs uusiutuvan energian määrässä, kun kotimaisen tuulivoiman ja teollisen mittaluokan aurinkovoiman yhteenlaskettu kapasiteetti on ylittänyt 10 gigawattia. Määrä on suuri, sillä tavanomaisesti määrä riittää kattamaan valtaosan Suomen sähkönkulutuksesta. Poikkeuksiakin on, sillä kuluvan vuoden tammikuussa mitattiin ennätyksellinen 15 279 megawatin hetkellinen kulutus. Suomen Uusiutuvat ry:n toimitusjohtaja Anni Mikkonen kertoo Huomenta Suomessa, että yksistään tuulivoimalla katettiin viime vuonna jopa neljännes Suomen sähkön kulutuksesta. – Eli tuulivoima on toiseksi suurin sähkön tuotantomuoto Suomessa nykyään, Mikkonen kertoo. Mikkosen mukaan tuulivoiman kehitys Suomessa on ollut huikeaa. – Kymmenisen vuotta sitten tuulivoima oli jossain siellä yhden, kahden prosentin luokassa sähkönkulutuksestamme. Nyt tosiaan jo tuo neljäsosa, Mikkonen hehkuttaa. Myös aurinkoenergian osalta Suomi on sonnustautunut. Mikkosen mukaan sen tuottama määrä tuplaantui viime vuonna ja samaa odotetaan tälle vuodelle. Uusiutuvien energialähteiden osuus energian loppukulutuksesta on Suomessa yli 40 prosenttia. Työ- ja elinkeinoministeriön

Suomi tavoittelee vuosikymmenen loppuun mennessä prosenttiosuuden nostamista yli 50 prosenttiin.

Tulevat datakeskukset vaativat lisää energiaa

Aalto‑yliopistosta emeritusprofessori Peter Lund kertoo, että yksi tekijä on houkutellut datakeskushankkeita Suomeen.

– Suomessa on suhteellisen halpaa sähköä ja siihen tietenkin vaikuttaa vahvasti myös tuulivoima.

Ja sitä kautta, jos meillä on riittävästi sähköä ja se on edullista, niin silloin tulee investointeja, Lund sanoo.

Suomeen ei Lundin mukaan tällä hetkellä investoida hirveän paljon, mutta energiapuolella investoinnit ovat houkuttelevia.

– Uusiutuvalla pystytään tuottamaan myös aika tasaista sähköä, kun yhdistellään aurinkovoimaa ja tuulivoimaa. Tuulivoima toimii paremmin talvella, aurinkovoima kesällä, Lund selvittää.

– Sitä kautta nämä yhdistettynä tuottaa aika hyvän portfolio myös datakeskuksille.

Suuret datakeskushankkeet ovat saaneet osakseen myös kritiikkiä. Julkisuudessa on puitu esimerkiksi työllistävien vaikutusten rajoittumista rakennusvaiheeseen.

– Joo, tässä on tietenkin se vaara, että jos mennään ilman ajatusta eteenpäin investointeihin, niin datakeskus on iso halli, missä nämä serverit ovat, Lund sanoo.

– Tässä pitäisi löytää kultainen keskitie ja erityisesti katsoa, että tulee osaamista samalla, Lund jatkaa.

Mikkonen näkee datakeskuksissa myös mahdollisuuksia. Esimerkiksi merituulivoimassa ja sen kehittämisessä on vielä mahdollisuuksia.

– Ennen kaikkea, jos datakeskukset solmii pitkäaikaisia sähkömyyntisopimuksia uuden sähköntuotannon kanssa niin, että sitä päästään rakentamaan, Mikkonen sanoo.

Suomen energiakentälle vaaditaan asiantuntijoiden mukaan joka tapauksessa investointeja ja suunnitelmallisuutta.

– Riippumatta siitä, rakennetaanko tuulivoimaa tai ydinvoimaa, niin energiajärjestelmän joustavuus tulee olemaan hyvin tärkeä, Lund kiteyttää.

Leo Kirjonen MTV Uutiset Leo Kirjonen työskentelee MTV Uutisissa toimittajana.

