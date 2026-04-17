Asiantuntijat arvioivat, saadaanko tuulivoimasta energiat datakeskuksille.
Suomessa on ylitetty uusi virstanpylväs uusiutuvan energian määrässä, kun kotimaisen tuulivoiman ja teollisen mittaluokan aurinkovoiman yhteenlaskettu kapasiteetti on ylittänyt 10 gigawattia.
Määrä on suuri, sillä tavanomaisesti määrä riittää kattamaan valtaosan Suomen sähkönkulutuksesta. Poikkeuksiakin on, sillä kuluvan vuoden tammikuussa mitattiin ennätyksellinen 15 279 megawatin hetkellinen kulutus.
Suomen Uusiutuvat ry:n toimitusjohtaja Anni Mikkonen kertoo Huomenta Suomessa, että yksistään tuulivoimalla katettiin viime vuonna jopa neljännes Suomen sähkön kulutuksesta.
– Eli tuulivoima on toiseksi suurin sähkön tuotantomuoto Suomessa nykyään, Mikkonen kertoo.
Mikkosen mukaan tuulivoiman kehitys Suomessa on ollut huikeaa.
– Kymmenisen vuotta sitten tuulivoima oli jossain siellä yhden, kahden prosentin luokassa sähkönkulutuksestamme. Nyt tosiaan jo tuo neljäsosa, Mikkonen hehkuttaa.
Myös aurinkoenergian osalta Suomi on sonnustautunut. Mikkosen mukaan sen tuottama määrä tuplaantui viime vuonna ja samaa odotetaan tälle vuodelle.
Uusiutuvien energialähteiden osuus energian loppukulutuksesta on Suomessa yli 40 prosenttia.
Työ- ja elinkeinoministeriön