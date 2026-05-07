



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Energiateollisuus turhautui datakeskus-veivaukseen | MTV Uutiset

Energiateollisuus turhautui datakeskus-veivaukseen: "Erittäin huono signaali Suomesta" Energiateollisuuden toimitusjohtajan Jukka Leskelän mukaan nykyisten arvioiden perusteella datakeskukset voisivat tulevaisuudessa kuluttaa noin 20 terawattituntia vuodessa. MTV Julkaistu 07.05.2026 18:15 Maria Nykänen maria.nykanen@mtv.fi Datakeskusten ympärillä käytävä keskustelu ja poukkoileva päätöksenteko antavat Suomesta erikoisen kuvan maailmalle, moittii energia-alan yritysten etujärjestön toimitusjohtaja. MTV Uutiset kertoi tänään torstaina, että hallituksen kaavailema tuki datakeskuksille viivästyy heinäkuusta, koska hallituksessa on kiistaa tuen yksityiskohdista. Energiateollisuuden mukaan veivaus datakeskusten ympärillä antaa Suomesta erikoisen kuvan, ja huonon signaalin investointiympäristönä. – Se, että tätä on nyt yli vuoden ajan veivattu edestakaisin, eikä vieläkään saada valmista, on tietysti erittäin huono signaali Suomesta investointiympäristönä maailmalle, Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanoo. Hallitus päätti viime syksynä poistaa datakeskusten sähköverohuojennuksen tämän vuoden heinäkuusta alkaen. Syynä oli se, että makeisveron korotus peruttiin, ja jostain piti löytää korvaavia verotulon lisäyksiä. Lue lisää: Datakeskusten tuki lykkääntyy – hallituksessa kiistaa yksityiskohdista Sen jälkeen joulukuussa

hallitus kuitenkin linjasi,

että datakeskuksille valmistellaan korvaava tuki, joka tulee niin ikään voimaan heinäkuun alusta, jolloin nykyinen sähköverohuojennus poistuu.

Nyt siis sähköverohuojennus on poistumassa heinäkuun alussa, mutta uusi tukimalli ei ehdi voimaan hallituksen kiistan vuoksi.

– Emmekö osaa päättää, että haluammeko tänne datakeskuksia, vaiko emme? Ja tuemmeko niitä, ja jos tuemme, niin miten, Leskelä kysyy.

– Tämä tekee Suomesta hankalan ympäristön investoida. Olisi tärkeää, että saataisiin asiat päätettyä, ja mentäisiin eteenpäin.

"Ei pois muista investoinneista"

Datakeskusten hyödyistä ja haitoista on käyty viime viikkoina aktiivista keskustelua.

Muun muassa Risto Siilasmaa sanoi HS:n haastattelussa, että datakeskukset kuluttavat niin paljon energiaa, että kansantaloudellisesti hyödyllisempiä investointeja ei välttämättä saada, koska vihreästä sähköstä tulee pulaa.

Myös valtiovarainministeriön mukaan datakeskusten työllisyys- ja talousvaikutukset ovat vähäiset suhteessa siihen, kuinka paljon ne kuluttavat sähköä, ja vievät sähköverkon siirtokapasiteettia.

Energia-alan yrityksiä edustava Energiateollisuus kannattaa datakeskusten houkuttelemista Suomeen. Leskelän mukaan osa datakeskuksiin liitetyistä huolista on turhia.

– Tässä on sellainen harha, että meillä olisi niukkuutta sähköstä, ja tuota niukkuutta jaettaisiin uusien toimijoiden kesken. Näin ei ole, vaan tänne syntyy uutta puhdasta sähköntuotantoa, Leskelä sanoo.

Leskelän mukaan datakeskusinvestoinnit Suomeen kannustavat siis rakentamaan uutta sähköntuotantoa.

Hallituksen tavoitteena on kaksinkertaista puhtaan sähkön tuotanto, ja sähkön tuotannon lisääminen riippuu muun muassa siitä, saadaanko Suomeen sähköä kuluttavia investointeja.

– En näe, että millään tavalla datakeskusinvestoinnit olisivat pois muista investoinneista. Päinvastoin, datakeskusinvestoinnit tuovat merkittävästi energiainvestointeja, Leskelä sanoo.

Tätä olisi luvassa

Datakeskusselvityksen mukaan datakeskusten kapasiteetin kaksinkertaistuminen nykyisestä voisi nostaa sähkön vuosikeskihintaa yli kymmenen prosenttia, jos datakeskusten joustoa sähkökulutuksessa ei huomioida.

Leskelän mukaan nykyisten arvioiden perusteella datakeskukset voisivat tulevaisuudessa kuluttaa noin 20 terawattituntia vuodessa, eli noin neljänneksen Suomen nykyisestä sähköntuotannosta.

Leskelä ei halua arvioida tarkkaan datakeskusten vaikutusta sähkön hintaan.

– On tietenkin mahdollista että sähkön hinta nousee jonkun verran, ja voi olla, että datakeskuksilla on siinä jokin merkitys, mutta mitään isoa huolta sähkön hinnan merkittävästä noususta ei mielestäni ole, Leskelä sanoo.

Veropomo ärähti

Tällä hetkellä Suomessa toimii 44 datakeskusta. Lisäksi rakenteilla on 14, ja suunnitteilla 41 datakeskusta.

Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura kommentoi tällä viikolla, että Suomessa toimivat datakeskukset tuottavat valtiolle tällä hetkellä hyvin vähän verotuloja.

Heikura kertoo MTV Uutisille, että viimeisimpien, vuoden 2024 tietojen perusteella Suomessa tuolloin toimivat 37 datakeskusta maksoivat yhteisöveroa Suomeen yhteensä 7,7 miljoonaa euroa.

– Tämän hetken analyysin perustella verotuotot ovat kyllä vähäisiä, hän sanoo.

– Aika paljonhan niitä on tulossa. Ovatko ne kaikki sellaisia mitä tänne halutaan, hän pohtii.

Heikuran mukaan datakeskusyritysten vähäisiä verotuottoja selittävät muun muassa se, että datakeskusyritykset voivat vähentää voitostaan muun muassa rakentamisvaiheen menoja.

Suomessa tällä hetkellä toimivista 44 datakeskuksesta suurin osa työllistää alle 20 henkilöä. Seitsemän datakeskusta työllistää yli 20 henkilöä, ja yksi datakeskuksista yli sata henkilöä, Heikura kertoo.

Suorien työllisyys- ja verotuottovaikutusten lisäksi datakeskuksilla on myös välillisiä vaikutuksia työllisyyteen ja talouteen.