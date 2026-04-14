Poliisi esittää vangittavaksi 34-vuotiasta naista, jota epäillään Turun Iso-Heikkilässä tapahtuneesta henkirikoksesta.
Lounais-Suomen poliisi on jatkanut lauantaina Turun Ruissalontiellä sijaitsevassa yksityisasunnossa tapahtuneen epäillyn henkirikoksen tutkintaa.
Poliisi otti rikoksesta epäillyn 34-vuotiaan turkulaisnaisen tuoreeltaan samana päivänä. Häntä esitetään vangittavaksi todennäköisin syin epäiltynä taposta.
Epäilty henkirikos tapahtui lauantaina puolenpäivään aikaan. Epäillyn ja surmansa saaneen miehen välille oli aiemmin syntynyt riitaa.
– Naisen epäillään puukottaneen riidan vastapuolta useita kertoja. Ensihoidon elvytyksestä huolimatta uhri menehtyi saamiinsa vammoihin, kertoo tutkinnanjohtajan sijaisena toimiva rikoskomisario Tuomas Järvenpää Lounais-Suomen poliisilaitokselta poliisin tiedotteessa.
Tilanteessa ei ollut osallisena muita henkilöitä, eikä tilanteesta ollut vaaraa tai uhkaa muille.
Henkirikokseen johtanut tilanne tapahtui hoiva- ja terveyspalvelualan yritys Esperin yksikössä nimeltä Ratamo. Se tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista sekä kevyempiä asumispalveluja aikuisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, kertoi Esperin aluepäällikkö Kimmo Nurmi lauantaina.
– Kaikille yksikössä asuville asukkaille sekä henkilöstölle tarjotaan ammattiapua asian käsittelyssä yhteistyössä työterveyshuollon sekä hyvinvointialueen kanssa. Väkivallan teko on todella vakava ja järkyttävä asia. Otamme syvästi osaa läheisten suruun, Nurmi sanoi Esperin tiedotteen mukaan.