Karita Tykkä ja Sami Saikkonen ovat parisuhteessa.

Tanssija-koreografi ja nykyään myös lennon­opettaja Sami Saikkonen, 59, vahvistaa MTV Uutisille seurustelevansa hyvinvointiyrittäjä Karita Tykän, 49, kanssa.

Hän totesi, ettei tässä vaiheessa ehdi kertoa asiasta enempää, koska hän on juuri ilmailuhommissa.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

Huhut kaksikon suhteesta saivat alkunsa, kun Seiska julkaisi torstaina 16. huhtikuuta heistä pusukuvan.

Karita haki viime keväänä avioeroa puolisostaan Petri Tykästä. Ero astui voimaan viime tammikuussa. Heillä on vuonna 2010 syntynyt Luca-poika.

Saikkosen ja näyttelijä Sonja Sorvolan erosta puolestaan uutisoitiin viime kesänä. Saikkosella on yksi, nyt jo aikuinen lapsi.