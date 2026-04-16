Libanonin ja Israelin väliset neuvottelut jatkuvat.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Israelin ja Libanonin johtajat neuvottelevat torstaina. Trump kertoi asiasta Truth Social -viestipalvelussaan.

Trump ei tarkentanut, ketkä neuvotteluihin osallistuvat tai missä tapaaminen järjestetään.

Israel ja Libanon aloittivat neuvottelut tiistaina Yhdysvalloissa Washingtonissa. Edellisistä suorista neuvotteluista oli kulunut jo kymmeniä vuosia.

Aiemmin libanonilaiset viranomaiset kertoivat brittilehti Financial Timesille, että Israelin ja Libanonin välinen aseleposopimus on määrä julkistaa pian.

