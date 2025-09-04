Espoon epäilty murha: Perheenäiti ammuttiin, kun oikeudessa piti päättää lähestymiskiellosta ja turvajärjestelyistä

Espoon Suurpellon epäillyn murhan uhri oli pyytänyt oikeudelta lähestymiskieltoa ja turvajärjestelyjä. Asiaa oli tarkoitus käsitellä naisen kuolinpäivänä.

Espoon Suurpellossa tapahtui viime viikon perjantaina henkirikos, kun kolmekymppinen nainen ammuttiin kuoliaaksi kotirapussaan lastensa silmien edessä.

Naisen murhasta epäiltynä vangittiin hänen nelikymppinen entinen aviopuolisonsa. Mies kiistää murhan.

Oikeuden asiakirjoista käy ilmi, että nainen on ollut huolissaan turvallisuudestaan. Käräjäoikeuteen oli saapunut viime kuussa pyyntö, jossa nainen haki omaksi ja lastensa turvaksi lähestymiskieltoa entistä aviomiestään kohtaan. Lähestymiskieltoa pyydettiin laajennettuna, joka koskisi myös naisen asuntoa.

Nainen oli jo tuolloin muuttanut Espooseen. Entinen aviomies asui Varkaudessa. Heidät oli tuomittu avioeroon viime vuoden joulukuussa.

Ammuttiin päivänä, jona lähestymiskieltoa oli määrä käsitellä

Naisen mukaan hänen ja entisen miehen välillä oli jo entuudestaan poliisitutkintoja. Poliisi on aiemmin kertonut, että sen käsityksen mukaan naiselle oli esitetty uhkauksia. Nainen pyysikin, että lähestymiskieltoa koskevassa istunnossa hän saisi turvallisuusjärjestelyjä.

Oikeus ei kuitenkaan tavoittanut entistä aviopuolisoa, eikä lähestymiskieltohakemusta ja kutsua istuntoon saatu tiedoksi entiselle aviomiehelle. Lähestymiskieltoa oli ollut määrä käsitellä perjantaina 29. elokuuta. Oikeudenkäyntiä ei päästy järjestämään, mutta saman päivän iltana nainen ammuttiin kuoliaaksi.

Käräjäoikeus sai maanantaina tietoonsa, että nainen oli kuollut.

