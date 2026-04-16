Hinnankorotukset näyttävät todella vähentäneen muovikassien menekkiä kaupoissa.
Kaupoissa myytiin tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä selvästi vähemmän muovikasseja kuin samaan aikaan viime vuonna, kertoo Päivittäistavarakauppa ry (PTY). Muovikassien myynti väheni päivittäistavarakaupoissa vuodessa noin 14 prosenttia.
Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n mukaan päivittäistavarakaupan osuus myydyistä muovikasseista on noin kolme neljännestä. Siksi muovikassien myynnin lasku päivittäistavarakaupoissa on merkittävä tulos.
– On ilahduttavaa, että kuluttajat ovat ottaneet muovikassien käytön vähentämisen asiakseen. Jättämällä muovikassin ostamatta ja siirtymällä käyttämään rullaroskapusseja kuluttaja säästää sekä luontoa että rahaa, johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry:stä vinkkaa.
Esimerkiksi S-ryhmä ja Lidl nostivat viime vuonna muovikassien hintaa ruokakaupoissaan. Hinnanmuutosten taustalla on Kaupan liiton ja ympäristöministeriön vuonna 2016 solmima Green Deal -sopimus.
Sopimuksessa sovittiin tavoitteeksi, että vuoden 2025 loppuun mennessä suomalaiset ostaisivat keskimäärin korkeintaan 40 muovikassia vuodessa.