Suomessa on tehty päätös koskien osallistumista yhteen maailman merkittävimmistä taidetapahtumista.

Suomen poliittinen johto ei osallistu Venetsian biennaaliin Venäjän osallistumisen vuoksi, kertoo opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotteessa.

Joka toinen vuosi järjestettävä Venetsian biennaali on maailman vanhin ja yksi tärkeimmistä nykytaiteen kansainvälisistä näyttelyistä.

Osallistumisensa rajoittamisella Suomi haluaa osoittaa tukeaan Ukrainalle. Suomen kanta on, että Venäjän osallistumista kansainvälisille foorumeille ei tule sallia niin kauan kuin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu.

– Pidämme kuitenkin tärkeänä suomalaisen taiteen ja kulttuurin edistämistä sekä taiteilijoiden ja alan toimijoiden tukemista. Tämän vuoksi Suomi osallistuu biennaaliin virkamiestasolla, tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie sanoo tiedotteessa.

Venäjä ilmoitti palaavansa Venetsian biennaaliin tänä vuonna. Maa ei ole ollut mukana taidetapahtumassa sen jälkeen, kun se hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022.

