Janne Saarinen joutui marraskuussa 2024 vakavaan kelkkaonnettomuuteen. Nyt hän kertoo, että onnettomuuden aiheuttama aivovamma on pysyvä.

Radiojuontaja-näyttelijä Janne Saarinen kertoo saaneensa viime viikolla uutta tietoa aivovammastaan.

– Sain just viime viikolla tietää lääkäreiltä, että se keskivaikea aivovamma, mikä mulla on, on pysyvä. Työkunto ei tule olemaan samat sata prosenttia. Luotan siihen, että keksin jonkin oikoreitin. Olen samalla optimisti, joka näkee monissa asioissa pelkkiä mahdollisuuksia, Saarinen sanoo TikTok-videollaan.

Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Saarinen oli vakavassa kelkkaonnettomuudessa marraskuussa 2024 Norjassa. Hän oli harjoittelemassa parinsa kanssa, ja heillä oli tiedossa parin päivän päästä maailmancupin osakilpailut.

– Ihan rutiinilasku ja rutiinikaatuminen, joita tuossa lajissa tapahtuu paljon. Mutta se rutiinikaatuminen kääntyi kuitenkin siihen, että vähän väärässä kohtaa rataa satuttiin kääntymään ympäri seinään. Ja loppu onkin ollut sitä, että olen sen varassa, mitä minulle on kerrottu. Kausi päättyi niin, ettei päästy kisoihin, mihin yritettiin, Saarinen kertoi Huomenta Suomessa viime keväänä.