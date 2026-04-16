MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

10. kerroksesta pudotetun pojan elämä muuttui pysyvästi – nyt surullinen käänne

Seitsemän vuotta myöhemmin loukkaantuneen pojan kuntoutus on yhä kesken. Vielä viime

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Matkaa maahan oli kolmisenkymmentä metriä. Tapahtuma-aikaan kuusivuotias poika loukkaantui vakavasti ja sai esimerkiksi luunmurtumia ja aivoverenvuodon.

Poika oli lomamatkalla vanhempiensa kanssa Lontoossa elokuussa 2019, kun tuntematon henkilö työnsi hänet alas kymmenennen kerroksen parvekkeelta Tate Modern -taidemuseossa.

Vakavan rikoksen uhriksi joutuneen ranskalaisen pojan vanhemmat avautuvat lapsensa tilanteesta GoFundMe-joukkorahoitussivustolle kirjoittamassaan päivityksessä. Asiasta uutisoivat muun muassa BBC ja The Guardian .

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Seksi ja parisuhde

08:33 Seksi ja parisuhde

10. kerroksesta pudotetun pojan elämä muuttui pysyvästi – nyt surullinen käänne

lokakuussa

perhe iloitsi siitä, että poika oli alkanut kyetä omalla tavallaan juoksemaan, hyppimään ja uimaan.

Kuitenkin tammikuussa lapsi kävi leikkauksessa, josta toipuminen on vanhempien mukaan osoittautunut luultua pidemmäksi ja vaikeammaksi. Tällä hetkellä 12–13-vuotias lapsi ei pysty kävelemään ja on pyörätuolissa kuntoutuslaitoksessa.