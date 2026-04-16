Poika, joka loukkaantui vakavasti vuosia sitten järjettömässä hyökkäyksessä lomamatkalla, on ottanut takapakkia kuntoutumisessaan.
Vakavan rikoksen uhriksi joutuneen ranskalaisen pojan vanhemmat avautuvat lapsensa tilanteesta GoFundMe-joukkorahoitussivustolle kirjoittamassaan päivityksessä. Asiasta uutisoivat muun muassa BBC ja The Guardian.
Poika oli lomamatkalla vanhempiensa kanssa Lontoossa elokuussa 2019, kun tuntematon henkilö työnsi hänet alas kymmenennen kerroksen parvekkeelta Tate Modern -taidemuseossa.
Matkaa maahan oli kolmisenkymmentä metriä. Tapahtuma-aikaan kuusivuotias poika loukkaantui vakavasti ja sai esimerkiksi luunmurtumia ja aivoverenvuodon.
Juttu jatkuu kuvan jälkeen.
Tate Modern -taidemuseo Lontoossa.IMAGO/Andrea Savorani Neri/ All Over Press
Seitsemän vuotta myöhemmin loukkaantuneen pojan kuntoutus on yhä kesken. Vielä viime