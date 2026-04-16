Käräjäoikeus on hylännyt syytteet Jasmin Voutilaiseen kohdistuneista rikoksista.

Kolme vuotta sitten kuolleen Jasmin Voutilaisen epäiltyä pahoinpitelyä ja raiskauksen yritystä käsiteltiin viime viikolla oikeudessa.

Nyt Helsingin käräjäoikeudesta kerrotaan MTV Uutisille, että oikeus on hylännyt syytteet pahoinpitelystä ja raiskauksen yrityksestä. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.

Perustelut syytteiden hylkäämiselle julkaistaan käräjäoikeuden mukaan myöhemmin.

Syytettynä oli helsinkiläinen vuonna 1995 syntynyt mies.

Kyseiset syytteet käsittelivät epäiltyjä rikoksia, jotka tapahtuivat vain päivä ennen Voutilaisen itsemurhaa. Voutilainen kuoli 17. maaliskuuta 2023.

Voutilaisen viimeisistä päivistä saatiin lisätietoa viime vuoden lokakuussa, kun Yle julkaisi Mitä tapahtui Jasminille? -podcastin.

Podcastin tekijät, Yle Kioskin toimittaja Emma Karasjoki sekä käsikirjoittaja-dramaturgi Onerva Hannula vierailivat Huomenta Suomessa viime syksynä. He kertoivat, että Voutilainen oli ollut kuolemaansa edeltävänä iltana ravintolassa, josta epäiltyihin rikoksiin johtanut tapahtumaketju sai alkunsa.

– Hänen seuraansa oli tullut mies, joka oli lähtenyt saattamaan häntä kotiin. Sitten siellä kotona oli yrittänyt raiskata ja sen jälkeen näiden tutkimusten, tai epäilyn mukaan, oli sitten yrittänyt myös, tai oli pahoinpidellyt häntä. Ja sitten Jasmin on onnistunut häätämään miehen pois, Hannula kertoi.

Podcastin mukaan Voutilaisen kuolemaan johti moni asia hänen menneisyydessään. Hän yritti hakeutua avun piiriin mielenterveysongelmistaan johtuen, mutta ei yrityksistä huolimatta saanut tarvitsemaansa apua. Myös julkisuus toi Voutilaisen elämään paljon hyvää, mutta toisaalta hän koki myös somevihaa.