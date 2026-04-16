Tukesin valvonnassa löytyi puutteita erityisesti Temun ja Sheinin kaltaisten verkkomarkkinapaikkojen tuotteista.
Lähes joka viides verkosta tilatuista tuotteista ei täyttänyt EU:n vaatimuksia Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) suorittamassa valvonnassa. Erityisesti EU:n ulkopuolelta tilatuissa tuotteissa havaittiin turvallisuuspuutteita.
Ongelmia kemikaaliturvallisuudessa ilmeni erityisesti verkkomarkkinapaikoilta, kuten Temusta ja Sheinistä, hankituissa tuotteissa.
Lue myös: Temusta tilattu kuorintahanska vei Wilman päivystykseen: "Pelkäsin, että jalkani amputoidaan"
Tukes testasi yhteensä 85 tuotetta, joista 12 verkkomarkkinapaikoilta tilatuista tuotteista oli vaatimusten vastaisia ja muista verkkokaupoista 3 tuotetta.
Esimerkiksi meikkilaukuissa ja repuissa havaittiin liian korkeita ftalaatti- ja klooriparafiinipitoisuuksia. Lisäksi koruista löytyi korkeita lyijy- ja kadmiumpitoisuuksia.
Lue myös: Tukesin pääjohtaja varoittaa kiinalaisverkkokauppojen vaaroista: "Sikaa säkissä"
Katso myös: Temu vastaan EU – mihin taistelu pakettien turvallisuudesta johtaa?
