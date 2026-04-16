Jalkapallon suurseurojen logomuutokset puhuttivat MTV Urheilun Mestarien liiga -studiossa tällä viikolla. Jari Litmasella oli asiasta painava sanottavaa.
Aihe nousi hiljattain taas esille, kun Ranskan suurseura Marseille ilmoitti muuttavansa logoaan tämän kauden jälkeen. Viime vuosina samaan ratkaisuun on päätynyt useampikin futisjätti.
MTV Urheilun asiantuntija Jari Litmanen – joka on pelannut muun muassa hiljattain logoaan muuttaneiden Ajaxin ja Liverpoolin väreissä – ei syty lainkaan seuratunnukseen kajoamisesta.
– Sanoisin, että kaksi asiaa pitää olla pyhä. Paidan kotivärit, jotka seuralla on, ja sitten logo.
– Niihin ei pitäisi puuttua, Litmanen jyrähti.
Katso studiokeskustelu aiheesta kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta.
