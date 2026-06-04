Sri Lankan Rumesh Tharanga Pathirage vastasi Timanttiliigan Rooman kisassa hurjasta keihäskaaresta, kun hän kiskaisi kepin peräti 92,62 metrin pituuteen. Se on maailman tämän kauden kärkitulos, kisaennätys ja maan ennätys.
Miesten keihäskisa käynnistyi vaisusti, kun vain kaksi heittäjää ylsi avauskierroksella yli 80 metrin. Toisella kierroksella kuitenkin rävähti. Srilankalainen Pathirage paransi ennätystään yli kolmella metrillä lukemiin 92,62.
Pathirage voitti kilpailun ennen toiseksi tullutta Grenadan Anderson Petersiä (83,91) ja Yhdysvaltain Curtis Thompsonia (83,89).
Katso pääkuvan videolta Pathiragen huima keihäskaari.