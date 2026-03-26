Lähikaupan kassatyöntekijä joutui järkyttävään tilanteeseen Kouvolassa, kun kauppaan marssi veitsellä aseistautunut sekava ryöstäjä. Myyjän kauhunhetket tallentuivat valvontakamerohin.
Nainen työskenteli yksin työvuorossa Voikkaan Salessa, kun kassalle tuli miesasiakas. Miehellä oli kädessään muovipussi ja maitopurkki, maidon hän laski sen kassahihnalle.
Sitten hän tempaisi käteensä puukon. Vaikka kassatyöntekijä suostui miehen vaatimuksiin, tilanne äityi tyypillisiin kaupparyöstöihin verrattuna poikkeuksellisen väkivaltaiseksi.
– Tuntui siinä tilanteessa, että saisin sydänkohtauksen. Minulle aiheutui kipuja ja vammoja, nainen kertoi ryöstön jälkeen poliisille.
– Varmaan kyllä jätin jonkunlaisen vaikutelman tähän myyjään huonolla käytökselläni, ryöstäjä totesi poliisille kiinni jäätyään.
Ryöstäjä todettiin myöhemmin syyntakeettomaksi.
Video väkivaltaisesta kaupparyöstöstä nähtiin Rikospaikka-ohjelman Undercover Härkönen -osiossa, jossa käsitellään videoille tallentuneita rikoksia.
