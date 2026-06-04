Naisten 5000 metriä Timanttiliigan Rooman osakilpailussa tarjosi huimaa vauhtia. Kilpailun voittoon juoksi Etiopian Likina Amebaw ajalla 14.18,41, joka on maailman uusi kärkiaika sekä hänen oma ennätyksensä.
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Etiopialaiset ottivat kisassa peräti seitsemän ensimmäistä sijaa. Aleshign Baweke hyytyi niukasti toiseksi ennätysajallaan 14.18,54 ja kolmas oli Freweyni Hailu ajalla 14.18,94. Hailu juoksi myös ennätyksensä.
Kisassa nähtiin peräti kärkikolmikon ennätyksien lisäksi 13 kauden parasta tai omaa ennätystä. Myös Ranskan ja Bahrainin ennätyksen laitettiin uuteen uskoon.
Katso kilpailun dramaattinen ratkaisu pääkuvan videolta.