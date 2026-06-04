Venäjä ja Yhdysvallat ovat allekirjoittamassa perjantaina sopimuksen maiden välisen tunnelihankeen jatkamisesta.
Venäjä ja Yhdysvallat aikovat allekirjoittaa perjantaina sopimuksen Alaskan ja Venäjän välisen tunnelin suunnittelun jatkamisesta, Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähettiläs Kirill Dmitriev sanoi venäläiselle Zvezda-televisiokanavalle.
Dmitrievin mukaan sopimus koskee Beringinsalmen alittavan tunnelihankkeen jatkosuunnittelua, ja tavoitteena on itse tunnelin rakentaminen.
– Huomenna allekirjoitamme sopimuksen tunnelin suunnittelun jatkamisesta. Tunneli tullaan rakentamaan, Dmitriev sanoi Zvezdan haastattelussa Reutersin mukaan.
Venäjä ehdotti tunnelin rakentamista Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille jo viime vuoden lokakuussa. Ehdotus oli Trumpin mielestä mielenkiintoinen, ja hän sanoi miettivänsä asiaa.
Venäjä ehdotti tuolloin, että tunnelin rakentamisesta vastaisi miljardööri Elon Muskin tunneliyhtiö The Boring Company.
Suunnitteilla oleva tunneli olisi noin 112 kilometriä pitkä, ja se kulkisi Venäjän Tsuhotskin niemimaalta Alaskaan.