Tenniksen Ranskan avoimeen mestaruusturnaukseen karsintojen kautta päässyt Puolan Maja Chwalinska on edennyt naisten kaksinpelin loppuotteluun. Chwalinska on maailmanrankingissa sijalla 114. Hän on ensimmäinen naispelaaja, joka etenee finaaliin karsintojen kautta.
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Vasta kolmatta kertaa grand slamien pääsarjassa pelaava puolalainen voitti venäläisen Diana Shnaiderin välierässä suoraan kahdessa erässä. Ensimmäisen erän ratkaisu haettiin katkaisupelistä, ja toisen erän Chwalinska voitti luvuin 6–4.
Lauantain finaalissa puolalaista vastaan asettuu toinen grand slam -finaalien ensikertalainen, venäläinen Mirra Andrejeva.