Jääkiekon tuoreet maailmanmestarit Konsta Helenius ja Waltteri Merelä saavat kotikaupungiltaan huomionosoitukset.
Ylöjärven kaupunki aikoo juhlia jääkiekon tuoreita maailmanmestareita Konsta Heleniusta ja Waltteri Merelää.
– On todella huikeaa, että joukkueessa pelasi peräti kaksi Ylöjärven kasvattia. Molemmat varmasti kannustavat esimerkillään erityisesti lapsia ja nuoria liikunnan pariin, iloitsee Ylöjärven kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen tiedotteessa.
Maailmamestarikaksikkoa aiotaan juhlia Mökkirokki-puistofestareilla. Lisäksi Siltatien asuinalueen uusi tekojääkenttä tullaan nimeämään Konstan ja Waltterin kentäksi.
Mökkirokki on maksuton kaikenikäisille suunnattu suosittu tapahtuma, jolla on jo pitkät perinteet.
– Meille on erityisen tärkeää, että kyseessä on koko perheen tapahtuma, jossa on mukana lapsia ja nuoria, Konsta Helenius ja Waltteri Merelä sanovat tiedotteessa.
Mökkirokki-tapahtuman ohjelmasta maailmanmestareiden osalta kerrotaan tarkemmin myöhemmin, ja myös Konstan ja Waltterin kentän avajaisista tiedotetaan talvikauden alkaessa, tiedotteessa sanotaan.