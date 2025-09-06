Miekkamies tunkeutui lapsiperheen kotiin ja uhkasi tappaa kaikki – tällainen tuomio tuli

Seitsenhenkistä perhettä piinannut mies tuomittiin syyntakeettomana.
Käräjäoikeus on nyt antanut tuomion tapauksessa, jossa savonlinnalaisperheen luokse tunkeutunut tuttavamies uhkasi koko perheen tappamisella.
Hyökkäyksien takia seitsenhenkisen Juha Laitisen perheen elämää on leimannut jatkuva pelko.
Laitinen asensi heti ensimmäisen hyökkäyksen jälkeen talonsa ikkunoihin kalterit.
Mies oli myös määrätty lähestymiskieltoon perhettä kohtaan ja teknisesti valvottuun pantarangaistukseen.
Juha Laitisen perhettä on leimannut jatkuva pelko jo pitkään.MTV / Juha Laitinen
Mukana miekka, nunchaku ja pamppu
Nyt tuomittu mies murtautui kahdesti perheen kotiin. Ensimmäisellä kerralla mitään fyysistä väkivaltaa ei ollut tapahtunut.
Toisella kerralla asiat olivat toisin.
Mies murtautui perheen taloon keskellä yötä ja uhkasi tappamisella.
Uhkauksiaan mies tehosti hakkaamalla tuoleja ja ovenkarmeja miekalla niin, että puisia palasia lenteli ympäri huonetta.
Mies iski myös miekan kahvaosalla perheen isää useaan kertaan eri puolelle kehoa, niin että näkökenttä sumeni ja hän tipahti polvilleen luullen, että häntä oli isketty miekan terällä.
Syytetty ei muistanut tapahtuman kulkua yksityiskohtaisesti, mutta käräjäoikeus katsoi, että uhrin kertomus oli uskottava ja johdonmukainen.
Käräjäoikeuden mukaan tuttavamies oli varustautunut tekoon miekalla sekä autossa mukana olleella nunchakulla ja pampulla.
Hän kertoi oikeudessa, että hän oli pakokauhussa ottanut mukaansa "mitä käteen oli tarttunut".
Syyksi hän kertoi päänsä sisällä kuuluvat äänet.
Näin oikeus päätti
Oikeudessa miehen katsottiin syyllistyneen törkeään pahoinpitelyyn, kahteen törkeään kotirauhan rikkomiseen, laittomaan uhkaukseen ja lähestymiskiellon rikkomiseen.
Mielentilatutkimuksen mukaan miehen kyky ymmärtää tekojensa luonnetta ja oikeudenvastaisuutta sekä säädellä käyttäytymistään on ollut heikentynyt mielisairauden vuoksi.
Syyntakeettomana mies jätetään tuomitsematta rangaistukseen.
Mies joutuu kuitenkin korvaamaan perheelle yhteensä 12 000 euron verran korvauksia kärsimyksestä sekä kivusta ja särystä.
Tämän lisäksi mies määrättiin maksamaan perheen ikkunoihin asennetut ikkunakalterit, valvontakameran ja sen oheistarvikkeiden kustannukset, rikottujen ikkunoiden korjauskustannukset sekä muita kuluja.
Käytetty miekka määrättiin valtiolle, ja mies määrättiin mielentilatutkimuksen mukaisesti hoitoon.
Tuomio ei ole lainvoimainen.