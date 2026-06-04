Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Daniela sanoo Sampolle tekevänsä Noelille tunnustuksen.
– Heti, kun Lea ja lapset lähtevät, aion kertoa sille totuuden, hän lupaa.
Toisaalla Iisa pohtii Petrille tilannetta.
– Voi kun menneisyyden voisi pyyhkiä kokonaan pois, hän sanoo.
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Linda puolestaan aikoo selvittää totuuden.
– Minun on ehkä pakko toimia vähän hämärällä alueella, hän kertoo Akille.
Mitä muuta viikolla tapahtuu? Katso kurkistus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!