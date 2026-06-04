Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.

Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!

Tulevalla viikolla Daniela sanoo Sampolle tekevänsä Noelille tunnustuksen.

– Heti, kun Lea ja lapset lähtevät, aion kertoa sille totuuden, hän lupaa.

Toisaalla Iisa pohtii Petrille tilannetta.

– Voi kun menneisyyden voisi pyyhkiä kokonaan pois, hän sanoo.

Linda puolestaan aikoo selvittää totuuden.

– Minun on ehkä pakko toimia vähän hämärällä alueella, hän kertoo Akille.

Mitä muuta viikolla tapahtuu? Katso kurkistus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!

Salatut elämät ma-to