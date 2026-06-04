Suomen alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue kaatoi Ruotsin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2009. Ruotsalaislehti Expressen kuvaili tapahtunutta mahalaskuksi.

Ruotsi aloitti kotikentällään Kalmarissa vahvasti ja juhli maalia heti ensimmäisen pelatun minuutin jälkeen. Suomi toipui salama-alusta, ja Otso Liimatta tasoitti pelin 23. minuutilla. Suomen toisen maalin iski Julius Körkkö, ja Matias Siltanen viimeisteli kolmannen.

– Se ei lyhyesti sanottuna ollut tarpeeksi hyvää. Pelimme yhtenäisyys puuttui sekä hyökkäyksessä että puolustuksessa, Nils Zätterström sanoi Ruotsin Viaplayn lähetyksessä.



Pikkuhuuhkajat valmistautuu syyskuussa alkaviin EM-karsintoihin. Suomi kohtaa maaottelussa 8. kesäkuuta Norjan.