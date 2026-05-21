Pääministeriä Sanna Marinia aiemmin vainonnut mies sai tuomion entisen puolisonsa vainoamisesta. Oikeus katsoi, että puolisoaan piinatessaan mies oli syyntakeeton.

Nyt oikeudessa käsitellyt rikokset tapahtuivat ennen Marinin tapausta. Pääministerin vainoamisesta mies sai ehdollista vankeutta alentuneesti syyntakeisena.

Mies erosi puolisostaan alkuvuodesta 2023. Nainen kertoi oikeudessa, että eron syynä oli miehen psyykkinen oireilu. Ex-parilla on yhteinen lapsi.

Nainen kertoi jaksaneensa miestä pitkään ja yrittäneensä hankkia tälle psykiatrista apua.

Eron jälkeen mies alkoi pommittaa ex-puolisoaan viesteillä ja puheluilla. Hän myös yritti päästä Espoossa asuvan naisen asuntoon sisälle ja jäi tämän terassille norkoilemaan.

Samalla mies uhkaili exäänsä useilla viesteillä kertoen, että hänen täytyy tappaa nainen ja satuttaa tätä.

Mies uusi uhkauksensa muutamien viikkojen kuluttua. Nyt mies kertoi, että hänen "täytyy tappaa" naisen lisäksi myös heidän yhteinen lapsensa.

Lue myös: Sanna Marinin ovisilmää pussailleelle miehelle tuomio

Piina jatkui lähes vuoden

Mies lähetti naiselle jatkuvasti viestejä, joiden sisältö oli "asiaton, loukkaava ja uhkaava". Yhdessä viestissään mies kertoi, että hänen täytyy tuhota ex-puolisonsa kasvot.

Tapahtumat johtivat siihen, että miehelle määrättiin lähestymiskielto.

Mies ei kuitenkaan tästä välittänyt vaan jatkoi viestipommitusta ja soitteli naiselle. Hän myös yritti tavata naisen kasvokkain menemällä tämän työpaikalle.

Yhden vuorokauden aikana mies saattoi pommittaa naista kymmenillä puheluilla.

Nainen kertoi, että miehen käytös oli hyvin ahdistavaa. Myös ex-parin yhteinen lapsi kuuli osan puheluista ja kyseli naisen mukaan, että eivätkö poliisit vieläkään ole vieneet isää.