Ainakin kahdeksan ihmistä on kuollut torstaina Libanonissa Israelin iskujen seurauksena.
Libanonin terveysministeriön mukaan ainakin kahdeksan ihmistä kuoli Israelin iskuissa Libanoniin torstaina.
Ainakin viiden kerrotaan kuolleen iskussa Itä-Libanoniin, kun taas ainakin kolme ihmistä kuoli Etelä-Libanonissa. Lisäksi kahdeksan ihmisen kerrotaan haavoittuneen.
Israelin mukaan yksi sen armeijan sotilaista kuoli Libanonissa torstain aikana. Uutistoimisto AFP:n lähteen mukaan sotilas kuoli äärijärjestö Hizbollahin ohjusiskussa.
Iskut tehtiin Libanonin ja Israelin välille torstaiaamuyönä sovitusta aselevosta huolimatta.