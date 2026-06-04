Srilankalainen Rumesh Tharanga Pathirage säväytti 92,62 metrin heitollaan Timanttiliigan Rooman osakilpailussa. 23-vuotiaan kehitys on ollut kovaa luokkaa, sillä hänen kauden parhaansa kolmen vuoden takaa oli yli 16 metriä lyhyempi.
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Pathirage paransi nimissään ollut kauden maailman kärkitulosta kolmella metrillä ja vei kilpailun voiton ylivoimaisesti. Voittoheitto tuli toisella kierroksella. Keppi lensi pitkälle myös myöhemmillä kierroksilla, mutta srilankalainen astui tarkoituksellisesti yli suorituksensa jälkeen.
– Sain kisaennätyksen ja maani ennätyksen jo neljännen kerran. Olen todella iloinen tästä kilpailusta. Yritän vielä parantaa seuraavissa kilpailuissa. Olen todella innoissani, että ylitin 90 metriä, Pathirage kertoi MTV Urheilulle.
Kehityskaaressa nähtiin valtava harppaus vuoden 2023 ja 2024 välillä, jolloin kauden paras parani lähemmäs kymmenen metriä. Viime kaudella paras tulos oli 86,50 ja tällä kaudella lukema parani ainakin reilulla kuudella metrillä.
Pathirage on saavuttanut menestystä on toistaiseksi uralla tullut Aasian mestaruuskisoissa. Hän oli viime vuoden MM-kisoissa seitsemäs.
Katso pääkuvan videolta Pathiragen haastattelu. Alla olevalla videolla Timanttiliigassa nähty hurja keihäskaari.
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