Olga Temonen ja Tuukka Temonen olivat yhdessä yli 20 vuotta.
Näyttelijä Olga Temonen ja ohjaaja Tuukka Temonen avioituivat syyskuussa 2008 Iitin kirkossa, mutta suhdetta oli takana useampi vuosi ennen avioliittoa. Tuukka oli vaimonsa tukena syöpätaistelun aikana aina Olgan viimeisiin hetkiin saakka. Olga kuoli 47-vuotiaana 17. marraskuuta vuonna 2025 kotonaan Iitissä.
Olga muistelee suhdetta toimittaja Anneli Juutilaisen kirjoittamassa kirjassa Olga Temonen. Aika jonka sain (WSOY).
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Parin rakkaustarina sai ensikipinän vuonna 2003 Outolintu-sketsisarjan kuvauksissa, jossa Olga näytteli ja Tuukka toimi kuvaajana. Olga asui tuolloin vielä avoliitossa, mutta tunteet Tuukkaa kohtaan veivät mennessään. Lopulta Olga teki kipeän päätöksen ja jätti avomiehensä Tuukan vuoksi. Kirjassa kerrotaan, kuinka Tuukka oli suhteen alussa henkisesti kiinni entisessä tyttöystävässään, vaikka pari oli eronnut vuosi sitten.
– Tuukka oli pettynyt pahasti rakkaudessa eikä meinannut päästä tilanteesta yli. Hän kävi useamman kuukauden ajan entisen tyttöystävänsä kanssa joka viikko syömässä. Joskus olin heidän mukanaan. En osannut olla mustasukkainen, sillä minusta heidän suhteensa oli omituinen, Olga kertoo kirjassa.
Seuraavan vuoden keväänä Olga muutti Tuukan luo ja suhde alkoi vakavoitua. Kirjassa kerrotaan, kuinka Tuukka jälkikäteen harmitteli haranneensa vastaan suhteen alussa.