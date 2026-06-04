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Näin Olga Temosen sairastuminen vaikutti parisuhteeseen | MTV Uutiset

Näin Olga Temosen sairastuminen vaikutti parisuhteeseen – kertoo kirjassa avoimesti seksistä Olga ja Tuukka Temonen Jussi-gaalassa vuonna 2024. Julkaistu 04.06.2026 17:01 Katja Lintunen katja.lintunen@mtv.fi Olga Temonen ja Tuukka Temonen olivat yhdessä yli 20 vuotta. Näyttelijä Olga Temonen ja ohjaaja Tuukka Temonen avioituivat syyskuussa 2008 Iitin kirkossa, mutta suhdetta oli takana useampi vuosi ennen avioliittoa. Tuukka oli vaimonsa tukena syöpätaistelun aikana aina Olgan viimeisiin hetkiin saakka. Olga kuoli 47-vuotiaana 17. marraskuuta vuonna 2025 kotonaan Iitissä. Olga muistelee suhdetta toimittaja Anneli Juutilaisen kirjoittamassa kirjassa Olga Temonen. Aika jonka sain (WSOY). Lue myös: Olga Temosen viimeisiä viikkoja edelsi karmea kohtaus – perhe puki näyttelijän viimeiselle matkalleen Parin rakkaustarina sai ensikipinän vuonna 2003 Outolintu-sketsisarjan kuvauksissa, jossa Olga näytteli ja Tuukka toimi kuvaajana. Olga asui tuolloin vielä avoliitossa, mutta tunteet Tuukkaa kohtaan veivät mennessään. Lopulta Olga teki kipeän päätöksen ja jätti avomiehensä Tuukan vuoksi. Kirjassa kerrotaan, kuinka Tuukka oli suhteen alussa henkisesti kiinni entisessä tyttöystävässään, vaikka pari oli eronnut vuosi sitten. – Tuukka oli pettynyt pahasti rakkaudessa eikä meinannut päästä tilanteesta yli. Hän kävi useamman kuukauden ajan entisen tyttöystävänsä kanssa joka viikko syömässä. Joskus olin heidän mukanaan. En osannut olla mustasukkainen, sillä minusta heidän suhteensa oli omituinen, Olga kertoo kirjassa. Seuraavan vuoden keväänä Olga muutti Tuukan luo ja suhde alkoi vakavoitua. Kirjassa kerrotaan, kuinka Tuukka jälkikäteen harmitteli haranneensa vastaan suhteen alussa. Lue myös:

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Olga sai 22. marraskuuta vuonna 2023 tiedon sairastavansa aggressiivista ja parantumatonta aivosyöpää. Olga kertoo, etteivät he riidelleet Tuukan kanssa sairastumisen jälkeen.

– Ilman Tuukkaa en olisi selvinnyt viime vuosista. Hän on ollut kaikkein tärkein kannattelijani. Hän on valanut uskoa tulevaan silloinkin, kun se on itseltäni ollut kadoksissa.

Pariskunnan suhteessa oli kirjan mukaan aina hellyyttä ja fyysistä läheisyyttä, mutta sairauden aikana vielä enemmän.

– Seksi on ollut vahva voima, tapa ilmaista rakkauttamme suhteessamme sen alusta lähtien. Olen iloinen, että haluni eivät kadonneet, vaikka sairastuin. Seksi ei loppunut edes silloin, kun olin kaikkein huonoimmassa kunnossa. Toki sitä oli silloin harvemmin. Petipuuhiin minua ei ole tarvinnut ikinä patistaa. Haluan mielelläni seksiä, joskus sekä aamulla että illalla.

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Olgalle toi mielihyvää ajatus, että Tuukka piti häntä yhä haluttavana, vaikka oli omien sanojensa mukaan sairauden riuduttama.

– Seksielämämme palasi ennalleen pahimpien sairausvaiheiden jälkeen. Omat aistini palautuivat, nautinnostani tuli herkempää ja orgasmit onnistuivat taas. Se tuntui tietenkin hyvältä. Seksi on jopa vielä parempaa kuin ennen. Fyysinen yhteys välillämme on vahvempi kuin koskaan aiemmin.

– Hassua, että vakava syöpäsairaus voi jopa parantaa seksielämää, joka on ollut jo entuudestaan moitteetonta. Koskaan ei jälkikäteen harmita, että tulipas taas ryhdyttyä. Rakastelemme kolmesta neljään kertaa viikossa. Hiljattain päätimme testata, kuinka monena peräkkäisenä päivänä jaksaisimme harrastaa seksiä. Kokeilumme kuudennen päivän kohdalla kummatkin olivat jo melko uuvuksissa.