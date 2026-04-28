Rakennusalan yrityksen YIT:n tulos laski Keski- ja Itä-Euroopan menestyksestä huolimatta.
YIT:n liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kahdeksalla miljoonalla eurolla. Oikaistu liikevoitto laski 12 miljoonaan viime vuoden 14 miljoonasta.
Tulosta painaa alas Suomen asuntomarkkinoiden kehno tilanne. Keski- ja Itä-Euroopan maissa oikaistu liikevoitto nousi kahdella miljoonalla.
YIT:n katsauskauden tulos oli jopa 34 miljoonaa euroa pakkasella. Laskua tuli viime vuoteen verrattuna 30 miljoonan euron edestä.