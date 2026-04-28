Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä piti maanantaisen välierätappion jälkeen puheenvuoron Tappara-luotsi Rikard Grönborgille.
Ilveksen kausi päättyy jälleen kerran valtavaan pettymykseen. Tupsukorvien finaalihaaveet murskaantuivat maanantaina, kun Tappara nousi avauserän 0–3-tappioasemasta lopulta 4–3-voittoon ja marssi jatkoon voitoin 4–2.
Pettynyt päävalmentaja Niemelä esiintyi vielä ottelun jälkeisessä haastattelussa turhautuneen vähäsanaisesti, mutta lehdistötilaisuudessa Niemelä oli puheliaampi.
Lehdistötilaisuuden päätteeksi 42-vuotias valmentaja halusi pitää erillisen puheenvuoron SM-liigakaukalot tämän kauden jälkeen jättävälle Rikard Grönborgille.
– Olemme kohdanneet viime kausina aika monta kertaa. Tämä on sinulle viimeinen kausi Suomessa. Haluan kiittää sinua näistä peleistä. On ollut hieno kunnia olla vastakkain. Kunnioitan sinua suuresti valmentajana. Toivon sinulle kaikkea hyvää tulevaisuuteen, Niemelä lausui.
Ilveksen kausi päättyy torstaina, jolloin se pelaa pronssiottelun SaiPaa vastaan
Katso lehdistötilaisuus kokonaisuudessaan pääkuvan videolta.